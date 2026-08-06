"Ведомости": въезд трудовых мигрантов из Центральной Азии в РФ упал на 15% "Ведомости": въезд трудовых мигрантов из Центральной Азии в РФ снизился на 15%

Москва6 авг Вести.Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью "работа" сократилось в первом полугодии 2026 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на статистику Погранслужбы.

По объему трудовых въездов первое место удерживает Узбекистан (свыше 1,1 млн), хотя динамика отрицательная: виден спад на 13,2 % год к году. Таджикистан и Киргизия занимают вторую и третью позиции с показателями 494 500 (–17,9 %) и 289 100 (–16,7 %) соответственно.

Как отметил в беседе с изданием профессор Финансового университета Александр Сафонов, сокращение потока трудовых мигрантов связано не только с ужесточением миграционных правил и подорожанием патентов, но и с существенными затратами, которые несут приезжающие в РФ: им нужно пройти медосмотр, снять жилье и оплатить дорогу.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий предоставление российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Отмечается, что вне зависимости от тяжести преступления, судимость будет считаться основанием для отказа в выдаче или аннулирования РВП, ВНЖ, а также для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ.