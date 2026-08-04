Москва4 авг Вести.Изменение правил пребывания и работы трудовых мигрантов в России может привести к оздоровлению в этой сфере и уменьшить миграционный поток в стране. Об этом ИС "Вести" рассказал депутат Госдумы, зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Он обратил внимание, что за каждого находящегося на иждивении члена семьи мигрантам придется доплачивать 50% от базовой суммы фиксированного авансового платежа по НДФЛ.

Эта стоимость в разных регионах разная. Я вот депутат от Самарской области, у нас где-то около 12 тысяч, в Краснодарском крае 27 тысяч, к примеру. То есть это такая достаточно существенная сумма. Не будем забывать еще о том, что Госдума приняла закон о том, что дети мигрантов должны при поступлении в школы демонстрировать знание русского языка, что тоже, в общем-то, на практике показало, что абсолютное большинство из них эти тесты не сдают, и им приходится детей своих отправлять на родину. То есть вот все это вместе взятое, видимо, все-таки приведет к снижению общего количества, назовем их так, иждивенцев сказал Матвеев

По мнению депутата, ужесточение требований к иностранным гражданам приведет к снижению уровня социального недовольства в стране, конфликтов и криминала.

Теперь возникает как бы четкая позиция о том, что если здесь семья присутствует, то это такое достаточно затратное мероприятие, скажем так, будет для того мигранта, который будет принимать решение привезти сюда детей и жену… Я думаю, что определенное оздоровление ситуации должно быть отметил он

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к доходам мигрантов. В России иностранные работники должны будут содержать себя и членов своих семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Изменился и механизм контроля над мигрантами. От налоговых органов в МВД будут поступать данные о доходах иностранцев за периоды в три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.