Москва14 июнВести.Трудовые мигранты из Индии, которые приезжают на заработки в Россию, отличаются нацеленностью на достижение высокого результата и неприемлемостью работы "на авось". Об этом ТАСС заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития и спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Он отметил, что основной страной, которая поставляет РФ рабочую силу, является Таджикистан. Индия стала делать это относительно недавно. По его словам, с приезжающими из стран СНГ работниками проще найти общий язык, поскольку у "них по-прежнему мозги работают так же, как у нас", им проще адаптироваться. Граждане Индии, в свою очередь, отличаются высокой результативностью.
Среди индийцев нет этого нашего "авось". Они, конечно, больше нацелены на результат, их учат выполнять требования. Они выполняют требования, работая, допустим, в Дубае, ... и там требования очень высокие. Они отрабатывают больше по контракту, не вступая в дополнительные отношенияотметил Титов
Спецпредставитель президента РФ также заявил, что наиболее правильным способом оформления трудовых мигрантов на работу является именно контракт, поскольку он служит гарантом выполнения своих обязательств как работником, так и работодателем. Кроме того, это позволяет иностранным сотрудникам избежать ситуаций, при которых они приезжают в Россию, покупают патент и только потом ищут работу. В ином случае ответственность за них перед государством несет работодатель, он же обеспечивает им социальную базу и, если что-то происходит, депортирует их на родину за свой счет.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому мигранты, приехавшие в Россию на период более трех месяцев, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в РФ.