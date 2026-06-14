Работают не "на авось": Титов рассказал, чем отличаются мигранты из Индии Титов: работу в России мигрантов из Индии отличает нацеленность на результат

Москва14 июн Вести.Трудовые мигранты из Индии, которые приезжают на заработки в Россию, отличаются нацеленностью на достижение высокого результата и неприемлемостью работы "на авось". Об этом ТАСС заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития и спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он отметил, что основной страной, которая поставляет РФ рабочую силу, является Таджикистан. Индия стала делать это относительно недавно. По его словам, с приезжающими из стран СНГ работниками проще найти общий язык, поскольку у "них по-прежнему мозги работают так же, как у нас", им проще адаптироваться. Граждане Индии, в свою очередь, отличаются высокой результативностью.

Среди индийцев нет этого нашего "авось". Они, конечно, больше нацелены на результат, их учат выполнять требования. Они выполняют требования, работая, допустим, в Дубае, ... и там требования очень высокие. Они отрабатывают больше по контракту, не вступая в дополнительные отношения отметил Титов

Спецпредставитель президента РФ также заявил, что наиболее правильным способом оформления трудовых мигрантов на работу является именно контракт, поскольку он служит гарантом выполнения своих обязательств как работником, так и работодателем. Кроме того, это позволяет иностранным сотрудникам избежать ситуаций, при которых они приезжают в Россию, покупают патент и только потом ищут работу. В ином случае ответственность за них перед государством несет работодатель, он же обеспечивает им социальную базу и, если что-то происходит, депортирует их на родину за свой счет.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому мигранты, приехавшие в Россию на период более трех месяцев, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после въезда в РФ.