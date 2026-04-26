HR-специалист рассказал, каких работников остро не хватает в России NEWS.ru: в России остро не хватает электриков, швей и таксистов

Москва26 апр Вести.В России ощущается нехватка электриков, швей и водителей такси. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян изданию NEWS.ru.

По его словам, решить проблему кадрового дефицита можно за счет расширения сотрудничества с дружественными государствами, с которыми у России уже установлен визовый режим.

На рынке труда не хватает сварщиков, электриков, монтажников, швей, формовщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, жестянщиков, разнорабочих, работников на складах и курьеров. Не хватает водителей такси передает его слова издание

Эксперт напомнил о визите премьер-министра Мьянмы в Россию, когда обсуждались вопросы сотрудничества в сфере труда, а также о переговорах с Индией. По словам Мурадяна, у России есть дружественные связи с целым рядом стран - Филиппинами, Шри-Ланкой, Бангладеш и Таиландом и за счет этого можно привлекать граждан этих государств на рабочие специальности, которые сегодня особенно востребованы.

При этом он отметил, что среди офисных специалистов наблюдается обратная тенденция: в этой сфере происходят сокращения и предложение труда превышает количество доступных вакансий. Мурадян подчеркнул, что офисных работников сейчас больше, чем рабочих мест по их профилю, и потому многие из них испытывают сложности с трудоустройством.

Эксперт добавил, что люди, которые готовы сменить офисную работу на рабочие специальности, легче смогут найти себе место. В качестве иллюстрации он привел данные о конкуренции за квалифицированных рабочих: по его словам, примерно за одну вакансию сварщика соперничают около 12 компаний, желающих нанять такого специалиста.