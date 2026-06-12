Москва12 июн Вести.На сегодняшний день наблюдается серьезный дефицит кадров в профессиях, связанных с коммуникацией, инфраструктурными проектами и импортозамещением. Об этом ИС "Вести" рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она обратила внимание, что искусственный интеллект начал заменять коммуникацию, однако потребность в живом общении никуда не исчезла.

Мы видим структурный дефицит кадров, особенно в сферах, связанных не только с общением, коммуникацией с людьми, но и особенно в сферах, которые связаны с импортозамещением, технологическим развитием, инфраструктурными проектами сообщила Лоикова

В стране также наблюдается нехватка преподавателей, отметила специалист. По ее словам, высокий спрос наблюдается в сельской местности.

Специалисты, педагогические, например, работники – это и наставники, и учителя – не только в Москве, но и особенно в сельской местности, на самом деле очень-очень востребованы. Больше всего нам не хватает сейчас как раз тех, кто может обучать… Если мы говорим про коммуникацию и журналистику, да, здесь красивый, чистый русский язык, к сожалению, вот он у нас все-таки как-то пропадает. Поэтому спрос достаточно высокий на тех, кто грамотно и качественно владеет русским языком, специальность педагогов и методистов подчеркнул эксперт

Помимо этого, отметила Лоикова, стране нужны представители рабочих профессий.

Это и токари, и фрезеровщики, сварщики, электрики, слесари, строители, кровельщики, автослесари. Государство, бизнес у нас в принципе поэтому и повышает зарплаты… И за этот год мы увидели колоссальный рост заработных плат в этом сегменте добавила она

Ранее эксперт Лоикова рассказала, как подростку трудоустроиться на лето. Она поделилась информацией о легальном трудоустройстве для молодежи в этот период.