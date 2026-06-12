Москва12 июн Вести.Летом многие российские подростки стремятся получить первый трудовой опыт и заработать собственные деньги. Международный HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью ИС "Вести" поделилась информацией о доступных и безопасных способах легального трудоустройства для молодежи в этот период.

По ее словам, поиск работы можно условно разделить на три типа: официальное трудоустройство по ТК РФ, неформальная подработка и волонтерство с выплатами.

Если говорить про официальную работу через центры занятости – это самый безопасный вариант. С 2024 года у нас действуют новые правила – центры занятости, биржи труда активно субсидируют работодателей, которые берут на работу подростков. И при этом дети тоже получают зарплату от работодателя, плюс материальную поддержку от государства – обычно в размере МРОТ пропорционально отработанному времени. То есть можно найти по месту жительства центр занятости населения и посмотреть вакансии на сайте "Работа России" рассказала Лоикова

Вторую возможность заработать подросткам предоставляют государственные учреждения.

Школьники обычно работают в муниципальных трудовых отрядах. Летом при школах, при молодежных центрах и ДК организуют бригады по благоустройству. Это официально и безопасно, но работа часто неквалифицированная: уборка листьев, полив клумб, помощь в библиотеках. Плюс в том, что не нужно искать работодателя самому, и в безопасности. И третья возможность – это крупные компании: сетевой ритейл, IT и общепит. А также ПВЗ имеют программы стажировок для школьников 16-17 лет рассказала Лоикова

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