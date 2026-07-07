Названы популярные подработки для школьников Подмосковья В Подмосковье определились наиболее популярные подработки для школьников

Москва7 июл Вести.Министерство социального развития Московской области назвало наиболее востребованные сезонные вакансии для несовершеннолетних. В топ вошли: озеленитель, садовник и специалист по благоустройству. Об этом сообщает РИА Новости.

Также среди популярных профессий выделяют следующие: помощник вожатого и вожатый, графический дизайнер, официант и делопроизводитель (помощник секретаря).

Устроиться на работу можно с 14 лет, соблюдая трудовые ограничения. Для 14-летних установлены нормы: не более 4 часов в день и 24 часов в неделю. 15-летние могут работать до 5 часов в день, подростки 16–17 лет — до 7 часов и 35 часов в неделю. Запрещено привлекать несовершеннолетних к работам во вредных и опасных условиях, под землей, а также к любым видам деятельности, способным навредить здоровью.