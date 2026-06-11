Эксперт Вольпин назвал самые грибные места в Подмосковье Запад и юг Подмосковья стали самыми грибными местами в начале лета

Москва11 июн Вести.Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин рассказал Агентству городских новостей "Москва", что в начале летнего сезона запад и юг стали самыми грибными местами в Подмосковье.

По его словам, стоит обходить стороной леса, находящиеся в прямой видимости от крупных свалок и оживленных трасс. Самыми лучшими по экологии он назвал запад и восток Московской области (Рузский, Орехово-Зуевский округа).

Самые урожайные направления на старте сезона – запад и юг Подмосковья: Серпухов, Чехов, а также Дмитровский муниципальный округ по Малому бетонному кольцу сказал Вольпин

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом, старт грибного сезона в этом году задерживается на 7–10 дней из-за сухой весны. В июне чаще всего в лесу можно встретить подберезовики, подосиновики, первые белые и сыроежки. Грибной пик ожидается после первых теплых дождей - в конце июня.