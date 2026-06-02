Москва2 июн Вести.Профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров рассказал ИС "Вести", какие грибы уже появились в Подмосковье.

По его словам, предсказать, каким будет грибной сезон, невозможно, так как все зависит только от погоды.

Подходящая погода – это значит не очень жарко, не 25, не 30 градусов … Особенно для белого идеальны 15-18 градусов и много осадков, и тогда есть надежда. Но на самом деле не все знают, что белые грибы уже можно собирать в конце мая, в самом начале июня. То есть белые грибы пошли уже, и люди их уже находят … Под Москвой белые идут в конце мая, в начале июня. Уже сейчас можно запросто идти за грибами, но только на светлые опушки, где березы, где дубы, потому что сейчас растет так называемый белый гриб сетчатый или дубовый сказал эксперт

Также он добавил, что уже появились лисички.

Лисички пошли. Я сам их видел несколько дней назад у своей дачи под Домодедовом, прямо у калитки … Но идти за ними не стоит, по той причине, что они очень маленькие, которые я нашел. Они даже сантиметра не достигают … А лисички, это у нас самый медленно растущий гриб, если снова будет жара, они могут даже и не вырасти, знаете, вот так вот в таком анабиозе замереть, и потом они пойдут, в отличие от других грибов, которые уже умерли просто, лисички могут ждать хоть месяц. Поэтому даже, может быть, через месяц за ними стоит идти, все зависит от погоды отметил эксперт

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске нашли гигантский ядовитый гриб. Его шляпка достигла 40 сантиметров в диаметре.