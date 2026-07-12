Хороший урожай грибов ожидается в Подмосковье с середины июля Биолог Федоров пообещал обильный урожай грибов в Подмосковье с середины июля

Москва12 июл Вести.В Подмосковье с середины июля начнут созревать грибы, и урожай обещает быть хорошим. Об этом рассказал биолог Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

Богатый грибной урожай начнется к середине июля в подмосковных лесах, в которых в этом году будут обильно расти благородные белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны цитирует его агентство

Также в середине лета, как обычно, наступит пик роста сыроежек и лисичек.

Однако, как предупредил биолог, из-за высокой влажности в этом году многие благородные грибы, особенно белые, будут поражены червями. Федоров посоветовал внимательно осматривать каждый гриб и оставлять его в лесу, если он выглядит рыхлым, водянистым, подгнившим и если там поселились личинки.