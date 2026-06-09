Москва9 июн Вести.Завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Екатерина Воденеева в комментарии РИА Новости объяснила, почему грибной сезон стартовал в лесах средней полосы России раньше обычного.

По словам эксперта, появление первых грибов – белых, подберезовиков, лисичек – в конце мая или начале июня нельзя считать аномалией, но в этом году сроки начала плодоношения грибов, действительно, наступили раньше привычных.

Грибной сезон стартовал в лесах средней полосы РФ раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта говорится в сообщении

При этом биолог напомнила, что белые грибы (боровики) можно собирать с конца мая до поздней осени, а иногда и до первого снега.