Москва1 июн Вести.В Подмосковье из-за чередования жары и прохладной погоды грибной сезон начался раньше, чем обычно. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на миколога Дмитрия Тихомирова.

Думаю, после похолодания, которое было на неделе, и обильных дождей грибов будет ещё больше. Чтобы грибы начали плодоносить, нужна как раз такая температурно-влажностная провокация, то есть похолодание и осадки приводятся в сообщении слова эксперта

Из-за перепадов погоды в подмосковных лесах начали появляться шампиньоны, опята и белые грибы.