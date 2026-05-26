Несколько регионов России раньше времени атаковали полчища комаров

Москва26 мая Вести.В Подмосковье, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Башкирии зафиксированы полчища комаров, пишет Telegram-канал Baza.

Местные жители обращают внимание на то, что кровопийцы "созрели" на 3-4 недели раньше обычного.

Энтомолог, кандидат биологических наук Константин Китаев пояснил изданию, что это связано с идеальными погодными условиями, которые сложились еще зимой, а раннее весеннее потепление с осадками ускорило процесс созревания личинок в 2-3 раза.

По словам ученого, "комариный всплеск" пойдет на спад после продолжительной жары, а также после пробуждения естественных "охотников" на них: стрекоз, лягушек и некоторых видов птиц.