Москва12 июлВести.В Московской области начался грибной сезон. В лесах уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.
В отдельных районах также начали появляться подосиновики и маслята. Ожидается их активный рост.
Сейчас в Подмосковье уже начинают идти летние грибы: сыроежки, лисички, подберезовики. Так что сезон (грибной – Прим.ред.) начался ужеприводятся слова специалиста
По словам Дьякова, грибной сезон в регионе продлится до первого снега.