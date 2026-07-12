В Подмосковье начался грибной сезон Миколог Дьяков: в Подмосковье стартовал грибной сезон

Москва12 июл Вести.В Московской области начался грибной сезон. В лесах уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

В отдельных районах также начали появляться подосиновики и маслята. Ожидается их активный рост.

Сейчас в Подмосковье уже начинают идти летние грибы: сыроежки, лисички, подберезовики. Так что сезон (грибной – Прим.ред.) начался уже приводятся слова специалиста

По словам Дьякова, грибной сезон в регионе продлится до первого снега.