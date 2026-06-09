Москва9 июн Вести.Сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Дьяков в интервью ИС "Вести" рассказал о главном принципе распределения грибов на территории России.

Чем южнее, тем больше видов, но меньше грибов. Такого обилия грибов, как в лесотундре, я вообще больше нигде не видел. Но там несколько видов, которые массово в безумном количестве выходят в определенный период времени. На юге больше видов, то есть более растянутый период плодоношения. Но они разнообразны, и в то же время среди них очень много ложных грибов. Поэтому чем южнее, тем аккуратнее надо относиться к сбору грибов объяснил эксперт

Он предупредил, что при сборе грибов нужно опираться на известное правило: не знаешь гриб – не бери.

В лесах средней полосы России грибной сезон начался раньше обычного. По словам завкафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского Екатерины Воденеевой, это связано со снежной зимой и теплым мартом.