В РУДН посоветовали не выбрасывать остатки грибов, найденные по приложению "Антидот": в РУДН посоветовали сохранять грибы, собранные по совету приложения

Москва6 июл Вести.Приложения для распознавания грибов классифицируются как справочники. В случае отравления специалистам понадобятся остатки приготовленных находок. Об этом рассказала ИС "Вести" заведующая консультативно-диагностическим отделением университетской клиники РУДН, врач-терапевт Наталья Степанова.

В бесплатных приложениях поиск осуществляется по загруженному каталогу изображений. В платных версиях дополнительно анализируются ареалы обитания гриба. Так что, доверяя подобным подсказкам, есть риск положить в корзину подозрительную находку.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки грибов, которые вы употребляли в пищу. Потому что токсикологи могут их исследовать и скорее найти антидот сказала Степанова

В начале летнего сезона запад и юг стали самыми грибными местами в Подмосковье. В России можно встретить наибольшее разнообразие грибов. В Приморье на редком реликтовом растении обнаружили новый для науки вид гриба.