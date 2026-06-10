В Приморье на редком реликтовом растении обнаружили новый для науки вид гриба Новый для науки вид гриба обнаружен в Приморье на реликтовом растении

Москва10 июн Вести.Ученые установили, что гриб, найденный год назад на рододендроне Фори в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, оказался ранее неизвестным видом. Об этом сообщает само учреждение, передает РИА Новости.

Изначально исследователи предположили, что опасный гриб на реликтовом растении — это инвазивная Seifertia azalea, широко распространенная в Европе и уже признанная там карантинным организмом. Однако углубленный генетический анализ показал, что это совершенно новый вид, получивший название Seifertia sikhotensis — в честь Сихотэ-Алиня, где был собран типовой материал.

Открытие сделали ученые Ботанического института РАН и сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника. До этого род Seifertia насчитывал всего 3 вида, все они связаны с рододендронами. Внешне новый гриб практически неотличим от S. azalea: оба оставляют на листьях, почках и ветвях черные выросты, похожие на булавки. Разграничить виды удалось только по ДНК.

Ученые предполагают, что S. sikhotensis не был завезен человеком, а является местным видом. Вероятно, он всегда существовал рядом с рододендроном, но не проявлял себя, пока ослабленное изменением климата растение не утратило способность сдерживать инфекцию.

На тех же популяциях рододендрона нашли и второй гриб — Synnemapestaloides rhododendri, впервые зарегистрированный в России (ранее его отмечали только в Японии). Внешне он почти неотличим от S. sikhotensis, но под микроскопом видна разница в форме и строении спор.

За последние 7–8 лет грибы поразили 3 из 5 известных популяций рододендрона Фори в заповеднике. Осенью специалисты планируют продолжить исследования, в том числе изучить еще один выявленный гриб из рода Chrysomyxa.