В морском грибе из Вьетнама нашли вещество, подавляющее рост опухолевых клеток В веществе из морского гриба нашли соединение, подавляющее опухолевые клетки

Москва13 мая Вести.Ученые нашли в морском грибе из вьетнамского залива Нячанг вещество, которое подавляет рост опухолевых клеток, сообщает на своем сайте Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Елякова.

Международная группа исследователей из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp…, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток говорится в сообщении

Отмечается, что ученые выделили из экстракта гриба три производных микофеноловой кислоты, но главное их внимание привлекло соединение пеникацид G. Оно оказалось эффективным блокатором деления раковых клеток по сравнению с нормальными.

По данным исследователей, пеникацид G стал "перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного... противоопухолевого агента".

Эксперименты показали, что пеникацид G токсичен для опухолевых клеток в десятки раз сильнее, чем для здоровых.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщали о высокой эффективности нового отечественного препарата для лечения рака.