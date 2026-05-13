Москва13 маяВести.Ученые нашли в морском грибе из вьетнамского залива Нячанг вещество, которое подавляет рост опухолевых клеток, сообщает на своем сайте Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Елякова.
Международная группа исследователей из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp…, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клетокговорится в сообщении
Отмечается, что ученые выделили из экстракта гриба три производных микофеноловой кислоты, но главное их внимание привлекло соединение пеникацид G. Оно оказалось эффективным блокатором деления раковых клеток по сравнению с нормальными.
По данным исследователей, пеникацид G стал "перспективным кандидатом для дальнейшей разработки в качестве избирательного... противоопухолевого агента".
Эксперименты показали, что пеникацид G токсичен для опухолевых клеток в десятки раз сильнее, чем для здоровых.
Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщали о высокой эффективности нового отечественного препарата для лечения рака.