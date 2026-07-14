Россиянам рассказали, где, когда и какие грибы собирать в этом году

Россиянам дали прогноз по сбору грибов в этом году Россиянам рассказали, где, когда и какие грибы собирать в этом году

Москва14 июл Вести.Грибной сезон в 2026 году идет по графику: уже прошла волна сетчатых белых и появляются еловые белые. Такими наблюдениями с ИС "Вести" поделился автор проекта "Охотник до грибов", ведущий передачи "Царство Грибов" Дмитрий Тихомиров.

Эксперт рассказал, что одни из самых грибных мест находятся во Владимирской области, в районе города Гусь-Хрустальный.

Я думаю, все идет у нас, в принципе, по графику. Первая грибная волна прошла, с сетчатыми белыми. Вот сейчас подходят как раз еловые белые, они обычно так и начинаются во второй половине июля, вторая грибная волна. А потом уже третья заключительная грибная волна – … на границе августа и сентября. Тогда пойдут уже и сосновые боровики, которых в Подмосковье практически нет, потому что нет сосновых боров. Я за ними езжу в Гусь-Хрустальный и всем советую заявил Тихомиров

Он также дал прогноз по урожаю лисичек в этом году.

Не уверен, что повторится прошлогодний сезон, когда во Владимирской области, во многих районах такого количества лисичек я даже не помню, когда заходишь в лес, и мха, травы не видно, все желтое из-за лисичек. Лисички, я думаю, вот одни из самых лучших грибов рассказал Тихомиров

Ранее миколог Максим Дьяков заявил, что грибной сезон начался в Московской области. Он добавил, что в лесах региона уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички.