Россиянам объяснили, как продать собранные в лесу грибы В Роскачестве рассказали россиянам, как продать собранные в лесу грибы

Москва19 июл Вести.В России граждане могут продать собранные в лесу грибы в том числе на сезонных ярмарках или специальных сборных пунктах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

По словам собеседника агентства, россияне имеют право свободно собирать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы для личных нужд. При этом он обратил внимание, что перед походом в лес необходимо уточнить актуальные правила сбора в конкретном регионе.

Легально реализовать собранное можно несколькими способами, самый удобный - сдать урожай предпринимателям, организовавшим сборные пункты сказал Поздняков

Кроме того, отметил эксперт, граждане могут продать грибы на сезонных ярмарках, предварительно ознакомившись с требованиями организаторов. Также Поздняков указал на "социальные места" на рынках, предназначенные для дачников и грибников.

Ранее автор проекта "Охотник до грибов" и ведущий передачи "Царство Грибов" Дмитрий Тихомиров рассказал, что грибной сезон в 2026 году идет по графику. По его словам, уже прошла волна сетчатых белых и появляются еловые белые.