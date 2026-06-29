Эксперт ответил, могут ли граждане продавать выращенный на личном участке урожай Юрист Хаминский: граждане могут продавать выращенный на личном участке урожай

Москва29 июн Вести.Россияне имеют право продавать урожай, выращенный на собственном огороде, а также продукцию животноводства, произведенную в личном подсобном хозяйстве. Об этом в беседе с RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт уточнил, что подобная деятельность не считается предпринимательской, если ведется в рамках личного подсобного хозяйства. По словам Хаминского, доходы от реализации такой продукции освобождаются от НДФЛ при соблюдении двух условий.

Общая площадь земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, не превышает 0,5 га (если законом субъекта Российской Федерации этот размер не увеличен, но не более чем до 2,5 га), и при ведении хозяйства не используется труд наемных работников уточнил юрист

Ранее депутат Государственной думы Валерий Селезнев рассказал, что российские граждане могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц с выручки от реализации собственного урожая, выращенного на приусадебных участках.