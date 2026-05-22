Дачников предупредили о штрафах за продажу картофеля Юрист Леонова объяснила, в каких случаях выращивание картофеля грозит штрафом

Москва22 мая Вести.Продажа выращенного на даче картофеля без соблюдения установленных правил может обернуться административным штрафом. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

Эксперт уточнила в беседе с агентством "Прайм", что выращивание картофеля для личного потребления не считается нарушением. Проблемы могут возникнуть только при реализации урожая без регистрации и использования сертифицированных семян.

Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи пояснила Леонова

По ее словам, для законной продажи картофеля необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и использовать сертифицированный посадочный материал. За нарушение правил реализации семян предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей, а за незаконную предпринимательскую деятельность — от 500 до 2000 рублей.

Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Россельхознадзор. При этом Леонова отметила, что случаи привлечения дачников к ответственности пока остаются единичными.

Между тем Россия вошла в пятерку крупнейших производителей картофеля в мире.