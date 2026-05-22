Москва22 маяВести.Продажа выращенного на даче картофеля без соблюдения установленных правил может обернуться административным штрафом. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.
Эксперт уточнила в беседе с агентством "Прайм", что выращивание картофеля для личного потребления не считается нарушением. Проблемы могут возникнуть только при реализации урожая без регистрации и использования сертифицированных семян.
Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажипояснила Леонова
По ее словам, для законной продажи картофеля необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и использовать сертифицированный посадочный материал. За нарушение правил реализации семян предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей, а за незаконную предпринимательскую деятельность — от 500 до 2000 рублей.
Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Россельхознадзор. При этом Леонова отметила, что случаи привлечения дачников к ответственности пока остаются единичными.
Между тем Россия вошла в пятерку крупнейших производителей картофеля в мире.