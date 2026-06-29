В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов Депутат Селезнев сообщил о праве россиян продавать свой урожай без налогов

Москва29 июн Вести.Граждане России могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выручки от реализации собственного урожая, выращенного на приусадебных участках. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев в интервью агентству ТАСС.

Парламентарий уточнил, что налоговая льгота предоставляется при одновременном выполнении нескольких критериев: отсутствие наемных работников при выращивании продукции и соблюдение лимитов по общей площади используемых земельных участков.

В стандартных ситуациях максимальный размер участка не должен превышать 0,5 гектара. При этом региональные власти имеют право увеличить потолок до 2,5 гектара.

Депутат обратил внимание на разграничение между продажей излишков и предпринимательской деятельностью. Так, реализация небольших объемов урожая, не носящая систематического характера, не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Но если вы начинаете продавать тоннами и каждый день, … потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов пояснил Селезнев

Он подчеркнул, что для подтверждения права на налоговое освобождение необходимо предоставить документ от органа местного самоуправления или правления садового некоммерческого товарищества (СНТ). В документе должно быть указано, что сельскохозяйственная продукция выращена на личном участке, который по площади не превышает установленных льготой границ.

Ранее глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что в регионе ожидается хороший урожай спаржи.