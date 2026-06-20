Депутат: многодетные, врачи и учителя могут претендовать на землю от государства

В ГД рассказали, кто и как может получить землю бесплатно Депутат: многодетные, врачи и учителя могут претендовать на землю от государства

Москва20 июн Вести.В первую очередь на бесплатный земельный участок могут рассчитывать многодетные семьи и сельские специалисты. Об этом в интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Кроме того, он порекомендовал изучить условия программ "Дальневосточный гектар" и "Арктический гектар".

Чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп… Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность сказал Гаврилов

Он уточнил, что учителя, врачи, агрономы и работники культуры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или строительства жилья сроком до шести лет. При продолжении работы в сельской местности участок можно оформить в собственность. Герои России, СССР и полные кавалеры орденов Славы имеют право на участок вне очереди без торгов. Действуют также и списки льготников: инвалиды, сироты, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие. Процедура начинается с обращения в местную администрацию или МФЦ.

Ранее стало известно об изменениях условий семейной ипотеки. С 1 июля при оформлении будут учитываться количество детей в семье, регион и площадь квартиры.