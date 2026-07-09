Депутат Панеш сообщил, кто из россиян может претендовать на сельскую ипотеку

В Госдуме рассказали, кто может получить сельскую ипотеку под 0,1% годовых Депутат Панеш сообщил, кто из россиян может претендовать на сельскую ипотеку

Москва9 июл Вести.Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал в интервью RT о категориях граждан России, кто в первую очередь может претендовать на сельскую ипотеку.

Как отметил представитель фракции ЛДПР, программа сельской ипотеки с 2025 года стала адресной, и теперь кредит по ставке от 0,1% до 3% могут получить только работники агропромышленного комплекса, социальной сферы на селе, ветеринарии, органов местного самоуправления, а также участники СВО и их семьи.

Взять кредит могут граждане России, которые работают по трудовому договору в течение пяти лет с момента заключения кредита в следующих сферах: в агропромышленном комплексе (АПК), в социальной сфере на сельских территориях (учителя, врачи, работники культуры, спорта, социальной защиты), в организациях, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору, в исполнительных органах субъекта РФ или подведомственных организациях в сфере ветеринарии, в органах местного самоуправления в сельской местности сказал Панеш

По словам депутата, на сельскую ипотеку могут также претендовать индивидуальные предприниматели, а у участников СВО есть "особенное право" на данный кредит.

Ставка 0,1% предусмотрена для отдельных категорий заёмщиков в приоритетных регионах, например на приграничных территориях. 6 млн рублей на одного заемщика. Супруги могут оформить кредит на общую сумму до 12 млн рублей. Срок — до 25 лет. Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья. Можно использовать материнский капитал рассказал Панеш об условиях сельской ипотеки

Депутат добавил, что данная программа не распространяется на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На полученную по ипотеке сумму можно приобрести или построить дом в селе, деревне, поселке или малом городе. Также заемщик обязан раз в полгода подтверждать, что продолжает работать в сельской местности в одной из разрешенных сфер.