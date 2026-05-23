Депутат Панеш предложил снизить цены на жилье через льготы для застройщиков

Москва23 мая Вести.Стоимость жилья можно снизить за счет предоставления застройщикам льгот на покупку земли, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В беседе с NEWS.ru он объяснил, что предприниматели взамен должны будут продавать часть квартир по социальной цене – не выше 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Нужно ввести льготное предоставление земли для застройщиков, которые обязуются продавать определенный процент квартир по социальной цене сказал Панеш

Он отметил, что сегодня стоимость участков, продаваемых на аукционах муниципалитетами, закладывается в конечную цену квартир.

Панеш также предложил упростить подключение новостроек к инженерным сетям, введя систему "одного окна" и ограничив срок выдачи технических условий 90 днями. Кроме того, депутат выступил за компенсацию части инфраструктурных затрат для проектов с социальным жильем.

Ранее в Центробанке прокомментировали цены на жилье в России. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов назвал их шокирующими.