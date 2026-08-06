Аналитик Блинкова объяснила, как дачникам бесплатно провести газ до участка Аналитик Блинкова: дачники могут бесплатно провести газ до границ своего участка

Москва6 авг Вести.Владельцы участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) могут бесплатно провести газопровод до границы своего земельного участка в рамках программы социальной газификации. Об этом рассказала RT эксперт Народного фронта Ирина Блинкова.

По ее словам, воспользоваться программой можно при соблюдении нескольких условий. СНТ должно находиться в границах населенного пункта, который уже газифицирован или включен в план газификации. Кроме того, права собственности на земельный участок и жилой дом должны быть зарегистрированы в ЕГРН. При этом участие в программе возможно только для объектов со статусом "жилой дом" – садовые и сезонные дома под ее действие не подпадают.

Также дом не должен использоваться в предпринимательской деятельности, а общее собрание членов СНТ должно принять решение о догазификации. Протокол такого собрания входит в перечень обязательных документов для подачи заявки.

Для оформления потребуется подготовить паспорт, СНИЛС, выписки из ЕГРН на участок и жилой дом, протокол общего собрания СНТ и ситуационный план с указанием границ участка и расположения дома. Подать документы можно через портал Единого оператора газификации, "Госуслуги", в МФЦ или в офисе газораспределительной организации.

Блинкова отметила, что все работы внутри участка, включая прокладку газовых сетей, подключение дома и установку оборудования, оплачивает собственник. При этом отдельные категории граждан могут получить государственную субсидию на эти расходы в размере до 100 тысяч рублей. Льгота предоставляется не чаще одного раза в три года при соблюдении установленных условий.