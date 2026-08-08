В "Луганскгазе" рассказали о темпах догазификации с начала 2026 года

В ЛНР с начала года подключили к природному газу почти 700 домов В "Луганскгазе" рассказали о темпах догазификации с начала 2026 года

Москва8 авг Вести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) в рамках программы догазификации региона с начала года подключили к природному газу почти 700 частных домовладений. Об этом сообщил ИС "Вести" Александр Коростылев, первый заместитель директора предприятия "Луганскгаз" - филиала ООО "Черноморнефтегаз".

Для газификации участка необходимо оставить заявку о подключении, приложив необходимый пакет документов. В рамках программы догазификации трубу к границе участка подведут бесплатно.

С начала 2026 года филиалом выполнено уже 698 заявок. К каждому объекту необходим индивидуальный подход, выбирается способ прокладки - воздушный, подземный. [Работы] предприятие стремится выполнить с опережением тех сроков, которые указаны в договорах сообщил Коростылев

Тем временем сотрудники "Луганскэнерго" перешли на усиленный режим работы в связи с установившейся в ЛНР аномальной жарой.