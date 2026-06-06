Пасечник: в ЛНР выдано около 2 тыс. льготных ипотек под 2% Пасечник: порядка 2 тыс. льготных ипотек под 2% было выдано в ЛНР

Москва6 июн Вести.В Луганской Народной Республике по программе льготной ипотеки жилье приобрели примерно 2 тыс. человек. Об этом глава региона Леонид Пасечник сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Безусловно, льготная ипотека — это очень выгодная история для жителей республики. Около 2 тысяч ипотек на сегодняшний день под 2 процента выдано. И этот механизм работает достаточно хорошо и эффективно сказал Пасечник

Он также отметил, что привлекать застройщиков в регион помогают механизмы свободной экономической зоны (СЭЗ). По его словам, свободная экономическая зона предлагает достаточно льготные условия по налогообложению, по отведению земли, по строительству подземных коммуникаций и так далее.

Льготная ипотека под 2% на покупку новостроек в Донбассе и Новороссии заработала с января 2023 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу и на вторичный рынок — соответствующий механизм запустили в конце апреля того же года. Эта мера господдержки доступна любому россиянину независимо от места проживания и будет действовать до конца 2030 года.