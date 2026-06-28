Москва28 июн Вести.Программа арендного жилья на Дальнем Востоке, позволяющая получить недвижимость на льготных условиях, помогает привлечь в регион больше специалистов. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью ИС "Вести".

На Камчатке люди, чьи дома получили повреждения из-за мощнейшего землетрясения в июле прошлого года, переехали в новые квартиры по программе арендного жилья. Его цена примерно в 2,5 раза меньше рыночной стоимости.

Льгота также доступна участникам специальной военной операции, медикам, педагогам, многодетным и молодым семьям. В ближайшее время в программу арендного жилья включат еще более 600 квартир.

Это замечательный проект на фоне острой проблемы обеспечения жильем. Жилой фонд в Петропавловске-Камчатском очень ветхий, и есть большой запрос на него, а с учетом того, что мы привлекаем большое количество специалистов из других регионов, сразу получить достойное жилье – это один из факторов переезда отметил губернатор региона

Программа была запущена в 2022 году по поручению президента России.