Москва19 апрВести.Бойцы, которые отражали вторжение киевского режима в приграничные регионы России, теперь смогут стать участниками программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Решить этот вопрос его попросил во время прямой линии в конце прошлого года один из местных жителей.
Глава региона пояснил, что раньше данная программа распространялась только на военнослужащих, которые защищали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Теперь права бойцов уравнены: льготная ипотека доступна и тем, кто защищал от атак врага Курскую и Белгородскую области, а также другие приграничные территориисообщил Солодов в своем Telegram-канале
Губернатор рассказал, что вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал это предложение и дал необходимые поручения профильным ведомствам.