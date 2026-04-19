Льготная ипотека на Камчатке станет доступна для защитников приграничья РФ

Москва19 апр Вести.Бойцы, которые отражали вторжение киевского режима в приграничные регионы России, теперь смогут стать участниками программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Решить этот вопрос его попросил во время прямой линии в конце прошлого года один из местных жителей.

Глава региона пояснил, что раньше данная программа распространялась только на военнослужащих, которые защищали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Теперь права бойцов уравнены: льготная ипотека доступна и тем, кто защищал от атак врага Курскую и Белгородскую области, а также другие приграничные территории сообщил Солодов в своем Telegram-канале

Губернатор рассказал, что вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал это предложение и дал необходимые поручения профильным ведомствам.