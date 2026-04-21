Москва21 апр Вести.Правительство России расширило льготную программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" на несколько категорий граждан, включая защитников приграничных российских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

Как отмечается, кабмин уже утвердил соответствующие изменения.

Как напомнили в ведомстве, ранее право на участие в программе имели в том числе участники специальной военной операции, выполняющие задачи только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО уточнили в Минфине

Уточняется, что в список вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Кроме того, дальневосточная ипотека теперь будет доступна медицинским работникам домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.

По словам директора Департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, мера нацелена на поддержку еще большего числа граждан и улучшение их жилищных условий, а также привлечение квалифицированных кадров на Дальний Восток и в отдельные арктические регионы.

Ранее о предоставлении защитникам приграничья льготной ипотеки сообщал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.