Москва14 апрВести.В Камчатском крае готовятся расселить 188 квартир, сильнее всего пострадавших при землетрясении 2025 года, сообщается на официальном сайте регионального правительства.
В общей сложности речь идет примерно о 7,5 тысячи квадратных метров жилья.
Учитывая большой объем необходимых средств, программа будет реализовываться поэтапно. Всего в нее включено 12 многоквартирных жилых домов, в которых насчитывается более 700 квартируточняют власти
Как объяснил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, дополнительное федеральное финансирование позволило на 30% увеличить число обеспеченных новыми квартирами семей.
Жителям региона предложат равноценное по площади жилье как на первичном, так и на вторичном рынках. Предусмотрен и вариант денежной компенсации.
Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Подземные толчки сопровождались афтершоками и цунами с высотой волн до 6 метров. Стихия даже активировала Ключевский вулкан.