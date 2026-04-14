После землетрясения 2025 года на Камчатке планируют расселить 188 квартир

Москва14 апр Вести.В Камчатском крае готовятся расселить 188 квартир, сильнее всего пострадавших при землетрясении 2025 года, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

В общей сложности речь идет примерно о 7,5 тысячи квадратных метров жилья.

Учитывая большой объем необходимых средств, программа будет реализовываться поэтапно. Всего в нее включено 12 многоквартирных жилых домов, в которых насчитывается более 700 квартир уточняют власти

Как объяснил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, дополнительное федеральное финансирование позволило на 30% увеличить число обеспеченных новыми квартирами семей.

Жителям региона предложат равноценное по площади жилье как на первичном, так и на вторичном рынках. Предусмотрен и вариант денежной компенсации.

Мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Подземные толчки сопровождались афтершоками и цунами с высотой волн до 6 метров. Стихия даже активировала Ключевский вулкан.