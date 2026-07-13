Солодов: студентов-отличников и целевиков будут поощрять на Камчатке

Студентов-отличников Камчатки будут поощрять Солодов: студентов-отличников и целевиков будут поощрять на Камчатке

Москва13 июл Вести.На Камчатке ввели новую меру поддержку для студентов с отличными оценками и тех, кто учится по целевой программе, они будут получать единовременную выплату 100 тысяч рублей, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Владимир Солодов.

Инициатива родилась во время его личного приема граждан.

Принял решение поддержать выпускников целевого обучения вузов и колледжей, окончивших учебу с красным дипломом. Теперь за особые успехи они будут получать единовременную выплату в размере 100 000 рублей написал чиновник

Он пояснил, что новая мера поддержки заработает уже этим летом – выпускники текущего года смогут ее получить.