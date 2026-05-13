Москва13 маяВести.Выпускники Московской области, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов минимум по двум предметам, получат 100 тысяч рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублейцитирует Игоря Брынцалова РИА Новости
Педагогам, подготовившим двух и более стобалльников, выплатят 150 тысяч рублей.По данным председателя Мособлдумы, в 2025 году 31 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум и более дисциплинам. Из них двое набрали максимальные 300 баллов, еще 29 - по 200 баллов.
Брынцалов также сообщил, что с 2021 года по народной программе "Единой России" в области построено 168 школ, а также отремонтировано 342 школы и детских сада.