В Подмосковье выпускникам заплатят 100 тысяч за 100 баллов по двум предметам

Москва13 мая Вести.Выпускники Московской области, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов минимум по двум предметам, получат 100 тысяч рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей цитирует Игоря Брынцалова РИА Новости

Педагогам, подготовившим двух и более стобалльников, выплатят 150 тысяч рублей.По данным председателя Мособлдумы, в 2025 году 31 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум и более дисциплинам. Из них двое набрали максимальные 300 баллов, еще 29 - по 200 баллов.

Брынцалов также сообщил, что с 2021 года по народной программе "Единой России" в области построено 168 школ, а также отремонтировано 342 школы и детских сада.