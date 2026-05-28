В Туве сдавшие на 100 баллов ЕГЭ выпускники получат денежное вознаграждение

Москва28 мая Вести.Выпускники школ Тувы, которые получили за единый государственный экзамен (ЕГЭ) 100 баллов, получат денежное вознаграждение. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" Минобразования региона.

Это сделано для поддержки талантливых детей.

Министерством образования Республики Тыва утверждено Положение о назначении единовременной выплаты выпускникам образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва, набравшим 100 баллов по единому государственному экзамену отмечается в сообщении

Выплату получат, как сдавшие один экзамен на 100 баллов, так и сдавшие несколько экзаменов на высший балл.

Сумма вознаграждения не указана.

Подать документы на получение выплаты можно до 25 июля.