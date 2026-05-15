Москва15 мая Вести.Сводная группировка Инженерных войск выполняет гуманитарную миссию в Донецкой Народной Республике (ДНР), помогая решать вопрос водоснабжения - один из самых проблемных. О том, как помощь военных облегчает жизнь дончанам, рассказал ИС "Вести" старший расчета передвижной буровой установки ПБУ-100 145-го инженерно-маскировочного полка - позывной Кыштым.

Над выполнением поставленной задачи в ДНР трудятся 17 расчетов, применяются установки ПБУ-100 и другая профильная техника.

Бочки, эти постоянные ношения воды в баклажках, бутылках — видно, как люди от этого устают. Молодому поколению попроще, а старшему поколению, особенно которое в частных домах живет, которое живет в многоквартирных домах, это все подносить, поднимать — конечно, тяжело. Почти в каждом районе, где мы оборудовали скважины, мы это замечали, видели рассказал Кыштым

Все скважины, которые вводятся в эксплуатацию, обеспечиваются необходимым оборудованием для подъема и очистки воды. Вода используется среди прочего и для дополнительной подпитки котельных - ресурса одной скважины обычно достаточно, чтобы заполнить систему и подавать тепло жителям ближайших домов.

Начальником Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации была развернута масштабная операция по добыче воды в населенных пунктах Донбасса. К выполнению задач приступили 17 октября 2025 года. Первый этап выполняли в интересах предприятия "Вода Донбасса", 23 декабря закончили и сразу же начали второй этап с 25 декабря, который закончили 31 марта, о чем было доложено вышестоящему руководству сообщил ИС "Вести" старший оперативной группы по бурению скважин в Донецкой Народной Республике - позывной Кент

