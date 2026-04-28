ФАС предлагает ввести единый тариф на электричество для СНТ ФАС разработала проект единого тарифа на электроэнергию для СНТ

Москва28 апр Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала введение единой ставки на электроэнергию для жителей садоводческих и огороднических товариществ (СНТ), независимо от расположения их участков и типа договора энергоснабжения, заявили в пресс-службе ведомства.

ФАС России разработала проект постановления правительства РФ, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком уточняется в сообщении ФАС

Инициатива направлена на упрощение расчетов за электричество и устранение различий в тарифах для садоводов по всей стране.

В январе текущего года в Госдуму была внесена инициатива об установлении на федеральном уровне льготного тарифа на электроэнергию для владельцев зарегистрированных жилых домов в СНТ.