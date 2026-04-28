Москва28 апрВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала введение единой ставки на электроэнергию для жителей садоводческих и огороднических товариществ (СНТ), независимо от расположения их участков и типа договора энергоснабжения, заявили в пресс-службе ведомства.
ФАС России разработала проект постановления правительства РФ, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщикомуточняется в сообщении ФАС
Инициатива направлена на упрощение расчетов за электричество и устранение различий в тарифах для садоводов по всей стране.
В январе текущего года в Госдуму была внесена инициатива об установлении на федеральном уровне льготного тарифа на электроэнергию для владельцев зарегистрированных жилых домов в СНТ.