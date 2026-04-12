Москва12 апр Вести.В апреле вступил закон о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части регулирования тарифов на услуги ЖКХ. В частности, ведомство наделяется правом не только корректировать тарифы в регионах, но и применять санкции к нарушителям, сообщил ИС "Вести" председатель комитета ГД РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг, отметив, что Госдума приняла решение о необходимости усиления контроля со стороны ФАС над региональными энергетическими комиссиями.

Это мера воздействия на должных лиц, которые по разным причинам игнорируют предписание ФАС, всячески затягивают их вступление в силу, реализацию. Если такие случаи злостные появляются, то может быть безальтернативная дисквалификация, чтобы ни у какого работника, чиновника не было желания в угоду естественных монополий нарушать права граждан сказал Гартунг

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что все депутаты разделяют позицию о том, что тарифы в сфере ЖКХ необходимо брать под особый контроль. В связи с этим было принято решение наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу (ФАС).