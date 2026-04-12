Москва12 апр Вести.С вступлением в силу нового закона об усилении контроля за тарифами ЖКХ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила право самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов, а также наказывать нарушителей в этой сфере. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал ИС "Вести", что это закон о двойной ответственности и для компаний, осуществляющих ЖКХ-деятельность, и для контролирующего органа.

В апреле вступил в силу закон, ужесточающий государственный контроль в сфере ЖКХ. Теперь ФАС может сама менять тарифы, а за повторные нарушения предписаний ведомства чиновников регионального уровня ждет дисквалификация до трех лет. Штрафы в таких случаях больше не помогут – наказание станет безальтернативным. По словам, депутата, это важное решение, которое поможет разрешить разногласия и спорные моменты в необоснованном повышении тарифов ЖКХ в регионах.

Это важнейшее решение, которое с одной стороны дает ФАС инструменты, с другой стороны повышает их ответственность. То есть теперь мы по любому вопросу необоснованного повышения тарифа будем приглашать не только регионы, но и коллег из ФАС, как регулятора, которому мы дали дополнительные, весьма существенные и мощные полномочия в этой части рассказал Пахомов

Ранее он сообщил, что в ходе совместных проверок ФАС и Государственной думы РФ было выявлено необоснованное повышение тарифов ЖКХ на 50 миллиардов рублей. По его мнению, подобные проблемы с тарифами появляются из-за четкого долгосрочного планирования политики в этой сфере.