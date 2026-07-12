Москва12 июл Вести.Торговым сетям следует ввести бесплатную доставку продуктов в садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), если их заказывают пенсионеры. С таким предложение выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. В беседе с ТАСС депутат подчеркнул, что для реализации такой меры нужен особый социальный проект.

Пенсионеры должны иметь возможность заказывать продукты в СНТ из торговых сетей в рамках специального социального проекта, и такая доставка должна быть абсолютно бесплатной заявил Миронов

Он пояснил, что некоторые сети могут сделать доставку бесплатной при заказе большой корзины продуктов на крупную сумму, однако пенсионеры не всегда нуждаются в таких объемных закупках, поэтому вынуждены платить за услуги курьеров отдельно.

Ранее Миронов также предложил ввести отдельный показатель потребительской корзины пенсионеров, который следует учитывать при расчете "пенсионерской инфляции".