Доставка посылок "Почты России" может стать бесплатной для пенсионеров В ГД призвали сделать бесплатной доставку посылок "Почты России" для пенсионеров

Москва8 июн Вести.В Госдуме предложили ввести бесплатную доставку посылок "Почты России" до дома для пенсионеров. Соответствующее обращение было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Авторами инициативы выступили депутаты ГД Георгий Арапов, Ксения Горячева и вице-спикер Думы Владислав Даванков.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения для пенсионеров бесплатной доставки посылок "Почты России" до квартиры или индивидуального жилого дома цитирует РИА Новости текст документа

По словам парламентариев, бесплатную доставку можно было бы предоставить пенсионерам старшего возраста, гражданам с инвалидностью, маломобильным и одиноко проживающим пожилым людям, а также получателям социальных услуг на дому. Депутаты отметили, что реализация инициативы позволит сделать почтовые услуги доступнее, а также снизить бытовую нагрузку как на самих адресатов, так и на их семьи.