Москва15 июн Вести.Модернизация "Почты России" направлена на расширение предоставляемых услуг и изменение графика работы на более гибкий. Соответствующий законопроект, который правительство предоставило в Госдуму, прокомментировал для ИС "Вести" заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По словам вице-премьера, основная задача реформы "Почты России" направлена на то, чтобы "сделать ее субъектом правоотношений в цифровом мире".

Отдельный набор мер направлен на расширение функций и услуг, которые предоставляются непосредственно в отделениях "Почты России". Речь идет в том числе и о возможности получения отдельных видов государственных услуг, которые можно будет получить в отделениях "Почты России": прием, выдача документов. Речь идет также о возможности приема электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги без комиссии сообщил Григоренко

Он также отметил, что законопроект предусматривает изменение графика работы "Почты России".

Также в законопроекте предлагается предоставить "Почте России" возможность более удобного графика работы отделений "Почты России", ориентируясь на запросы наших граждан добавил он

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку и модернизацию "Почты России". В том числе предлагается ограничить доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах для сторонних распространителей рекламы.