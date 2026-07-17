Григоренко: через год можно будет увидеть результаты перезапуска "Почты России"

Григоренко сообщил, когда будут первые результаты перезапуска "Почты России" Григоренко: через год можно будет увидеть результаты перезапуска "Почты России"

Москва17 июл Вести.Первые результаты перезапуска "Почты России" можно будет увидеть через полгода–год после вступления в силу соответствующего закона. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Отвечая на вопрос о сроках реформы, Григоренко подчеркнул, что чудес не бывает, однако для решения задачи собрана компетентная команда.

Чудес не бывает. Так не бывает, что сегодня принимаем закон, с понедельника все меняется. Но собрана очень компетентная, профессиональная команда. Я надеюсь, что будет принят законопроект, подписан, он вступит в силу. Мы считаем, полгода–год, и можно говорить о том, что можно смотреть какие-то первые результаты заявил Григоренко

Ранее в Минцифры сообщили, что правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку и модернизацию "Почты России".