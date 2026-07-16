В "Почте России" заявили о преодолении кризиса Гендиректор "Почты России" Волков заявил, что компания преодолела кризис

Москва16 июл Вести.Государственная компания "Почта России" в целом преодолела кризис, заявил ее генеральный директор Михаил Волков в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

По его словам, компания уже на протяжении трех лет работает с операционной прибылью. Кроме того, подчеркнул Волков, за этот период рекордно увеличились показатели по производительности труда.

Могу сказать, что тот кризис, в котором оказалась компания несколько лет назад, в целом преодолен сказал гендиректор "Почты России"

Волков добавил, что компания обеспечивает принцип географического равенства, а также поддерживает рост зарплат сотрудников. Он рассказал, что с 2022 года средняя зарплата работников основного производства компании увеличилась более чем на 49%.

Чистый убыток "Почты России" по РСБУ по итогам 2025 года сократился до 18,7 миллиарда рублей с 20,6 миллиарда рублей годом ранее.

В июне сообщалось, что правительство внесло в Государственную думу законопроект, направленный на поддержку и модернизацию "Почты России".