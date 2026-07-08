Москва8 июл Вести.Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о реализации комплекса мер по модернизации и поддержке "Почты России". Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Так, у оператора почтовой связи появятся новые источники получения финансовых средств. В частности, компании разрешат за отдельную плату принимать у граждан физические заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем приносить заявителям результаты предоставленных услуг. Кроме того, "Почте России" предоставят возможность привлекать юридические лица и ИП для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на доставляемых платежных документах.

Принятый закон также предусматривает, что на базе "Госуслуг" будет создана электронная почтовая система. Это значит, что у физических и юридических лиц, а также ИП появятся электронные почтовые ящики в личном кабинете на портале. Туда будут приходить юридически важные сообщения от Центробанка и госорганов. Эти ящики можно будет использовать также для отправки и получения простых сообщений.

Предлагается и ограничить круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домов. Так, кроме жильцов, доступ к ним будут иметь сотрудники "Почты России", управляющие компании и организации, которые берут плату за жилое помещение и услуги ЖКХ.