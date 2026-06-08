В Госдуму внесли законопроект о поддержке "Почты России" Законопроект о поддержке "Почты России" поступил в Госдуму

Москва8 июн Вести.Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку и модернизацию "Почты России". Об этом сообщило Минцифры России в мессенджере MAX.

Документ предусматривает ряд мер по развитию почтовых сервисов и расширению цифровых возможностей для граждан. В частности, банкам предлагается запретить взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилищно-коммунальные услуги с использованием электронных средств. Согласно инициативе, это позволит избежать дополнительных расходов для граждан при оплате услуг.

Также законопроект предусматривает направление платежных документов за ЖКУ в электронном виде через "Госуслуги". При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготников и граждан, не зарегистрированных на портале.

Кроме того, предлагается закрепить статус информационной системы "Почты России" для пересылки электронных почтовых отправлений. Для граждан и бизнеса планируется создать цифровые почтовые ящики, через которые можно будет направлять юридически значимые сообщения и документы.

Вместе с тем "Почта России" сможет привлекать к обработке и доставке отправлений сторонние организации и индивидуальных предпринимателей, что, как ожидается, позволит повысить скорость доставки посылок.

Отдельные положения законопроекта касаются использования почтовых ящиков в многоквартирных домах. Предполагается ограничить доступ к ним для сторонних распространителей рекламы, что должно сократить объем нежелательной корреспонденции.

Помимо этого, "Почта России" может получить право принимать заявления на оказание государственных и муниципальных услуг, а также выдавать результаты их предоставления. Власти считают, что это повысит доступность госуслуг для жителей отдаленных населенных пунктов.