Москва23 июн Вести.Законопроект о поддержке "Почты России" позволит увеличить ее доходы. Об этом заявил в комментарии ИС "Вести" депутат Госдумы РФ Евгений Попов.

Во вторник, 23 июня, комитет Госдумы по информполитике на заседании рекомендовал палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий комплекс мер по модернизации и поддержке "Почты России".

Это такая мощная история. Мы предоставляем "Почте России" дополнительные полномочия и ежегодно почта сможет зарабатывать до 9 млрд рублей в плюс. Я вопрос поднял по поводу как раз финансов: сколько почта сможет зарабатывать? Это четко прописано - больше 9 млрд рублей в год. Сейчас почта убыточная заявил он

Кроме того, сказал Попов, меры по поддержке "Почты России" отразятся и на доходах почтальонов.

И еще одна очень важная проблема — оплата труда почтальонов. Сейчас в среднем по почте заработная плата составляет в районе 50 тысяч рублей, это мало. Дополнительные доходы, я надеюсь, позволят увеличить фонд оплаты труда для почтальонов в разных регионах. Например, там [в законопроекте] сейчас эксклюзивное право пользования почтовым ящиком достается почте. Электронная переписка между государственными органами власти и между субъектами финансово-экономической деятельности, в том числе через почту, будет приравниваться к официальной переписке, будет юридически обязывающей. Поэтому это большой важный закон добавил парламентарий

Как сообщалось ранее, в числе мер по поддержке "Почты России" предлагается запретить банкам взимать комиссию за прием платежей за жилищно-коммунальные услуги с использованием электронных средств.