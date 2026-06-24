Профессор объяснил, как именно и почему предлагают "разделить" "Почту России" Профессор Сафонов разъяснил, как именно хотят "разделить" "Почту России"

Москва24 июн Вести.Модернизация "Почты России" необходима в соответствии с изменившимися реалиями. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

У нас существует проблема функционирования "Почты России". Современные реалии слишком сильно изменились, и, естественно, для поддержания ее работоспособности и прибыльности необходимо производить ее модернизацию, чтобы можно было в дальнейшем пользоваться возможностями почтовых отделений, которые расположены на территории всей Российской Федерации сказал он

В частности, указал эксперт, власти предложили изменить формат и функционал почтовой службы.

В рамках изменений в законодательство предлагается изменить формат работы почты, разделить на два ее блока. В первую очередь, поручить "Почте России" заниматься отправкой официальных документов, упрощая эту процедуру. Тем более почта четко фиксирует, когда было отправлено соответствующее послание, когда оно получено соответствующим органом, гражданином. А вторая часть — непосредственно операторская деятельность самих почтовых отделений. Здесь важно, с точки зрения правительства, дать возможность почтовому отделению модернизировать свою деятельность, разрешить активно взаимодействовать с маркетплейсами. По сути, надо, чтобы маркетплейсы видели в почтовых отделениях своеобразные государственные ПВЗ сказал он

По его мнению, такой функционал обеспечит отделениям дополнительный доход. Кроме того, как считает эксперт, часть функций МФЦ можно передать почтовым отделениям в отдаленной сельской местности.

У нас 26% населения живет в отдаленных сельских территориях, в МФЦ иногда доехать сложно бывает. И это тоже доходы, которые можно передать почтовому отделению, оно сосредоточит у себя функции работы [МФЦ] отметил Сафонов

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Попов отметил, что законопроект о поддержке "Почты России" позволит увеличить ее доходы, а также позволит скорректировать зарплаты почтальонов.