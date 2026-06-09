Москва9 июнВести.Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) Евгений Ревенко рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" о своем желании вывести "Почту России" из кризиса в случае возвращения в Государственную думу после осенних выборов.
Он обратил внимание, что на компании лежит значимая социальная функция по доставке различных выплат для пенсионеров.
Меня привлекает сейчас вопрос не менее важный и социально значимый - это почта, "Почта России". 8 миллионов пенсионеров, по последним данным правительства. Доставка пенсии и различных выплат социальных на сумму 2 триллиона 600 миллиардов рублей в год. Ты представляешь себе, какой объем и какая социальная функция на почте? До самых дальних окраин доставляются выплаты и пенсии. Иногда доставка дороже, чем те самые деньги, которые доставляют почтальоны. Но почта выполняет эти функции. Мы обязаны вывести ее из кризисасказал Ревенко
По его словам, есть инструменты, чтобы помочь компании, в том числе, как считает депутат, можно создать парламентскую рабочую группу.
Это структурная, системная и стратегическая компания, которая должна выйти из кризиса, которая должна быть эффективной и вернуть себе первородные функции, качественных выполнять, оперативная доставка корреспонденции, почты, посылок и так далее… И цифровые перемены мы тоже, кстати, учитываем. И буквально 24, если не ошибаюсь, июня мы будем рассматривать законопроект, который внесло правительство, уже первый, о поддержке почты. И там тоже цифровые есть вещидобавил политик
Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатную доставку посылок "Почты России" до дома для пенсионеров. Соответствующее обращение было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.