Москва9 июн Вести.Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) Евгений Ревенко рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" о своем желании вывести "Почту России" из кризиса в случае возвращения в Государственную думу после осенних выборов.

Он обратил внимание, что на компании лежит значимая социальная функция по доставке различных выплат для пенсионеров.

Меня привлекает сейчас вопрос не менее важный и социально значимый - это почта, "Почта России". 8 миллионов пенсионеров, по последним данным правительства. Доставка пенсии и различных выплат социальных на сумму 2 триллиона 600 миллиардов рублей в год. Ты представляешь себе, какой объем и какая социальная функция на почте? До самых дальних окраин доставляются выплаты и пенсии. Иногда доставка дороже, чем те самые деньги, которые доставляют почтальоны. Но почта выполняет эти функции. Мы обязаны вывести ее из кризиса сказал Ревенко

По его словам, есть инструменты, чтобы помочь компании, в том числе, как считает депутат, можно создать парламентскую рабочую группу.

Это структурная, системная и стратегическая компания, которая должна выйти из кризиса, которая должна быть эффективной и вернуть себе первородные функции, качественных выполнять, оперативная доставка корреспонденции, почты, посылок и так далее… И цифровые перемены мы тоже, кстати, учитываем. И буквально 24, если не ошибаюсь, июня мы будем рассматривать законопроект, который внесло правительство, уже первый, о поддержке почты. И там тоже цифровые есть вещи добавил политик

Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатную доставку посылок "Почты России" до дома для пенсионеров. Соответствующее обращение было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.